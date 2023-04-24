Стратосферный телескоп SuperBIT передал первые снимки Вселенной

Группа астрономов опубликовала первые снимки, сделанные уникальным телескопом для наблюдения гравитационного линзирования - Super Pressure Balloon-Borne Imaging Telescope (SuperBIT). Об этом пишет 3DNews.

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Над проектом астрономы начали работать еще несколько лет назад. Особенностью SuperBIT является его расположение на высоте 33,5 км над поверхностью Земли - почти на границе атмосферы. Доставили его туда с помощью огромного стратостата, размер которого был со стадион. Он был запущен с территории Новой Зеландии.

Такое расположение позволяет телескопу создавать изображения, сравнимые по качеству с теми, что делают космические обсерватории. Первым, за чем стал наблюдать SuperBIT были туманность Тарантул и столкновение двух галактик.

За три месяца SuperBIT совершит несколько кругосветных путешествий вокруг южного полушария Земли. Телескоп будет делать снимки разных объектов Вселенной в темное время суток, а днем заряжать свои солнечные батареи.