Стратосферный телескоп SuperBIT передал первые снимки Вселенной
Группа астрономов опубликовала первые снимки, сделанные уникальным телескопом для наблюдения гравитационного линзирования - Super Pressure Balloon-Borne Imaging Telescope (SuperBIT). Об этом пишет 3DNews.
Над проектом астрономы начали работать еще несколько лет назад. Особенностью SuperBIT является его расположение на высоте 33,5 км над поверхностью Земли - почти на границе атмосферы. Доставили его туда с помощью огромного стратостата, размер которого был со стадион. Он был запущен с территории Новой Зеландии.
Такое расположение позволяет телескопу создавать изображения, сравнимые по качеству с теми, что делают космические обсерватории. Первым, за чем стал наблюдать SuperBIT были туманность Тарантул и столкновение двух галактик.
За три месяца SuperBIT совершит несколько кругосветных путешествий вокруг южного полушария Земли. Телескоп будет делать снимки разных объектов Вселенной в темное время суток, а днем заряжать свои солнечные батареи.
Основная научная цель проекта – измерить гравитационное линзирование. Этот эффект возникает при изменении траектории движения света объектами большой массы. Этот способ остается одним из немногих доступных, чтобы лучше понять природу темной материи, которую можно наблюдать только через гравитационные эффекты.