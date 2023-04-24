12 необычных фактов о северном сиянии

Совсем недавно жители европейской части России могли наблюдать в небе северное сияние: оно стало результатом мощнейшей магнитной бури. По этому случаю мы собрали интересные факты о северном сиянии, его происхождении, свойствах и культурном значении.

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Северное сияние запечатлели еще на наскальных рисунках

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Ученые предполагают, что одно из самых ранних изображений северного сияния встречается в древней живописи кроманьонцев, датируемой примерно 30 000 годом до рождества Христова. Один такой рисунок украшает пещеры Кантабрии в северной Испании.

Северное сияние видно из космоса

Астронавты на борту Международной космической станции периодически пересекают зоны северного сияния по орбите. Как правило, этот феномен возникает на высоте порядка 130 километров над поверхностью планеты, однако иногда сияние появляется и на высоте 600 — выше, чем орбита МКС.

Северное сияние и легенда о лисах

Финское слово revontulet, означающее северное сияние, можно перевести как «лисьи огни». Согласно фольклору, древние финны верили, что сияния возникают из-за лисиц, чьи хвосты поднимают в небо снег.

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Название северного сияния происходит из скандинавской литературы

Древнее скандинавское слово nororljos, которое буквально переводится как «северное сияние», вошло в обиход из Konungs Skuggsja — норвежского дидактического произведения, которое датируется около 1250 годом нашей эры.

Чем выше солнечная активность, тем ярче северное сияние

Периоды высокой солнечной активности приводят к тому, что северные сияния становятся гораздо ярче. Солнечные циклы, длящиеся в среднем 11 лет, наблюдаются уже тысячелетиями: последний примечательный цикл наблюдался в 2014 году.

Северное сияние иногда бывает вредным

Солнечная вспышка в 1859 году вызвала настолько мощный шторм, что северное сияние возникло в самых разных регионах планеты: от Мексики до Кубы и Гавайских островов. Телеграфные системы по всей Европе и США отказали, и операторы регулярно докладывали о том, что аппаратура била током. Если похожий шторм обрушится на современную Землю, то инфраструктура всемирной коммуникации может серьезно пострадать. Солнечный шторм 2012 года обладал схожей магнитудой, однако солнечный ветер от него прошел мимо планеты.

Не свистите глядя на северное сияние

Среди представителей народа саамов, которые проживают на территории Норвегии, Швеции, северной Финляндии и Мурманской области, ходит поверье насчет северного сияния. Они верят, что свет сияния исходит от душ погибших предков, к которым нужно относиться с крайним уважением. Свистеть в их присутствии — значит, оскорбить память предков, и такого человека духи могут забрать с собой.

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Северное сияние — знак удачи

Скандинавские рыбаки в прошлом верили, что северное сияние возникало в результате отражения света от чешуи больших рыб в море: они называли это явление sillblixt и считали, что это знак хорошего улова.

Северное сияние в жизни выглядит не так, как на фото

Обычно северные сияния на фото выглядят совсем не так, как они смотрятся в реальной жизни: человеческое зрение плохо различает цвета ночью. Поэтому в реальности тот, кто наблюдает за северным сиянием, видит разные оттенки серого и немного зеленого. Камеры же гораздо более чувствительны, и при долгой выдержке могут запечатлеть цвета, которые невозможно увидеть собственными глазами.

Северное сияние возникает из-за солнечного ветра

Северное сияние возникает, когда солнечный ветер вступает в контакт с магнитным полем нашей планеты. Электрически заряженные частицы, принесенные ветром с Солнца, направляются в сторону магнитных полюсов планеты, по пути сталкиваясь с кислородом, водородом и азотом. Столкновения же высвобождают световую энергию, которая и создает сияние. Поэтому чем мощнее солнечный ветер, тем больше частиц он принесет — и тем ярче будет сияние.

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Северное сияние не существовало бы без двух магнитных полюсов

Магнитное поле — это невидимый щит, окружающий Землю. Потоки магнитного излучения исходят от Южного и Северного полюсов, что защищает планету от прямого попадания солнечного ветра. Однако когда магнитная энергия ветра сталкивается с магнитным полем планеты, они сливаются воедино — часть заряженных частиц устремляется в направлении полюсов.

Цвета северного сияния зависят от атомов и частиц