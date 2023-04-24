Ученые рассказали, как сохранить население Арктики

Ученые определили, что подавляющее большинство выпускников школ, расположенных в Арктическом регионе, предпочитают уезжать из родного региона, чтобы получить высшее образование. При этом зачастую такая миграция носит некомпенсируемый характер — закончив вуз, они не всегда возвращаются на родину, что приводит к убыли и старению населения. В то же время Арктика привлекательна для молодых специалистов с образованием благодаря высоким зарплатам, поэтому сюда ежегодно приезжают на работу молодые специалисты. Однако, чтобы миграционный поток в регион превысил отток из него, нужно развивать образовательную, медицинскую и социальную сферы, делая Арктику более комфортной для жизни. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Проблемы развития территорий.

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Арктическим регионам нашей страны уделяется большое внимание, поскольку они богаты природными ресурсами, а на их территории располагаются ключевые для экономики страны производства и ресурсные корпорации. При этом за последнее десятилетие численность жителей Арктики снизилась примерно на 5%. Кроме того, для региона характерно старение населения, то есть увеличение доли пожилых людей относительно граждан трудоспособного возраста, что выступает одной из причин дефицита кадров. Интересно, что в Североамериканской и Европейской арктических зонах динамика противоположная: население соответствующих территорий увеличивается за счет естественного прироста.

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Ученые считают, что улучшить демографическую ситуацию в Российской Арктике могут мигранты, переезжающие из других регионов страны, а также местное население — в случае, если оно не будет покидать родной край. Существует целый ряд государственных программ, цель которых — сделать арктическую зону привлекательной как для местного населения, так и приезжающих сюда на постоянное место жительства людей. В рамках этих проектов планируется развивать транспортную сеть между регионами, а также рынок доступного жилья. Однако до сих пор остается не до конца ясным, достаточно ли существующих мер, чтобы обеспечить положительный миграционный прирост.

Исследователи из Петрозаводского государственного университета оценили, как изменилась численность населения с 2014 по 2021 год на арктических территориях в девяти российских регионах: Якутии, Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Республиках Коми и Карелия, Мурманской и Архангельской областях. Проанализировав данные, ежегодно формируемые Росстатом, авторы определили, что в арктических территориях Карелии, Коми, Архангельской и Мурманской области с каждым годом становится все заметнее естественная убыль населения, причина которой — превышение смертности над рождаемостью. Так, например, в арктических районах Карелии этот показатель с 2014 по 2021 год возрос примерно в шесть раз. Возможно, пандемия COVID-19 внесла свой вклад, увеличив смертность в регионах.

Кроме того, исследование показало, что в 2020-2021 годах жители Российской Арктики стали реже уезжать в другие регионы, что также может быть связано с ограничениями, введенными во время пандемии. Однако, несмотря на это, Чукотский автономный округ в 2021 году покинуло более 2% его населения. Также несколько меньшая миграция была характерна и для арктических территорий Республики Коми, Архангельской области и Мурманской области.

Интересно, что в Ямало-Ненецкий автономный округ и Якутию в 2021 году переехало больше людей, чем покинуло регион, что позволило достичь хоть и небольшого, но миграционного прироста. Вероятно, это объясняется тем, что эти регионы имеют наиболее проработанные стратегии социально-экономического развития, которые включают меры, призванные не только сохранить местное население, но и привлечь новых жителей на свои территории.

Чтобы оценить причины миграций, ученые проанализировали возраст людей, переезжающих жить в Арктику и покидающих ее. Оказалось, что более 10% оттока населения обеспечивают выпускники школ в возрасте 15-19 лет, которые уезжают для обучения в вузах и колледжах других регионов. В то же время почти 25% вновь прибывших составляют молодые люди возраста 24-29 лет. Это может указывать на то, что некоторые выпускники возвращаются в родные края после обучения, или же из других регионов приезжают специалисты, которые хотят начать или продолжить трудовую деятельность в Арктике.

Еще одно исследование, проведенное этой научной группой, показало, что молодежь уезжает учиться в другие регионы в основном из-за того, что в ряде арктических территорий ограничены возможности для получения высшего образования. Так, на все территории девяти арктических субъектов приходится всего девять самостоятельных вузов и девять филиалов, тогда как в среднем по России в одном регионе насчитывается около одиннадцати вузов. При этом самостоятельные образовательные организации сосредоточены на арктических территориях всего трех субъектов: Архангельской и Мурманской областей, а также Красноярского края. Вероятно, поэтому выпускники школ из регионов с недостаточно развитой системой высшего образования — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов — чаще всего (78%, 58%, 54% соответственно) уезжают учиться за пределы Арктики.