Загрязнение воздуха вызвало нарушение когнитивных функций у младенцев

Ученые Университета Восточной Англии пришли к выводу, что загрязнение воздуха может вызвать нарушение когнитивных функций у младенцев. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

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Авторы изучили данные более 200 младенцев до двух лет из сельской местности в Индии, полученные с октября 2017-го по июнь 2019 года. Рассматриваемые семьи относились к разным социально-экономическим группам и проживали в одном из наиболее пострадавших от загрязнения воздуха штатов.

Все испытуемые подверглись специально разработанному тестированию на когнитивные способности. Оно включало в себя два дисплея, где на одном показывали мигающие цветные квадраты, которые после каждого «моргания» оставались одинаковыми, а на втором после каждого мигания менялся один квадрат. Младенцы склонны переводить взгляд с чего-то визуально знакомого на что-то новое. Специалистов интересовало, могут ли младенцы определять изменяющуюся сторону и насколько хорошо они это делают. Также использовались данные мониторинга качества воздуха.

Исследователи обнаружили, что существует связь между загрязнением воздуха и нарушением зрительного восприятия в первые два года жизни, когда развитие мозга находится на пике. Причем они подчеркивают, что такое воздействие может продолжаться годами, негативно влияя на состояние мозга в долгосрочной перспективе.