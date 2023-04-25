Владельцы BMW смогут открывать машину при помощи смартфона

Представленная в конце 2021 года функция разблокировки автомобилей BMW с помощью гаджетов под названием Digital Key Plus получила поддержку Android-смартфонов. Об этом сообщает портал Android Police.
Теперь для того, чтобы открыть или закрыть дверь и завести автомобиль, достаточно иметь в кармане совместимый с Digital Key Plus смартфон от Samsung или Google. Система работает по принципу комфортного доступа и сопровождается световыми эффектами. Заявлено о поддержке смартфонов под управлением Android 13 и выше, а именно: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, S21+, S21 Ultra, S22+, S22 Ultra, S23+, S23 Ultra, Z Fold3 и 4, а также Google Pixel 6 Pro и 7 Pro.
Отдельно отмечается, что функция работает только на автомобилях BMW, выпущенных в ноябре 2022 года, и более свежих моделях. Компания также планирует расширить совместимость с некоторыми более старыми машинами.
В прошлом году функция Digital Key Plus в автомобилях BMW получила поддержку iPhone и Apple Watch.