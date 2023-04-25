$81.27-0.2189.46+0.11

Владельцы BMW смогут открывать машину при помощи смартфона

Представленная в конце 2021 года функция разблокировки автомобилей BMW с помощью гаджетов под названием Digital Key Plus получила поддержку Android-смартфонов. Об этом сообщает портал Android Police.

Владельцы BMW смогут открывать машину при помощи смартфона
© Газета.Ru

Теперь для того, чтобы открыть или закрыть дверь и завести автомобиль, достаточно иметь в кармане совместимый с Digital Key Plus смартфон от Samsung или Google. Система работает по принципу комфортного доступа и сопровождается световыми эффектами. Заявлено о поддержке смартфонов под управлением Android 13 и выше, а именно: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, S21+, S21 Ultra, S22+, S22 Ultra, S23+, S23 Ultra, Z Fold3 и 4, а также Google Pixel 6 Pro и 7 Pro.

Отдельно отмечается, что функция работает только на автомобилях BMW, выпущенных в ноябре 2022 года, и более свежих моделях. Компания также планирует расширить совместимость с некоторыми более старыми машинами.

В прошлом году функция Digital Key Plus в автомобилях BMW получила поддержку iPhone и Apple Watch.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий