Владельцы BMW смогут открывать машину при помощи смартфона

Теперь для того, чтобы открыть или закрыть дверь и завести автомобиль, достаточно иметь в кармане совместимый с Digital Key Plus смартфон от Samsung или Google. Система работает по принципу комфортного доступа и сопровождается световыми эффектами. Заявлено о поддержке смартфонов под управлением Android 13 и выше, а именно: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, S21+, S21 Ultra, S22+, S22 Ultra, S23+, S23 Ultra, Z Fold3 и 4, а также Google Pixel 6 Pro и 7 Pro.