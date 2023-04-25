Российские разработчики назвали самое перспективное направление в IT

Почти половина (43%) российских IT-специалистов считают мобильную разработку наиболее перспективным направлением в разработке. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитиками платформы All Cups от VK, Фондом «Сколково» и IT_ONE, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

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Каждый четвертый российский IT-специалист (26%) заявил, что уже сейчас считает мобильную разработку перспективной. При этом 34% айтишников отметили, что в будущем большинство операций будет осуществляться с помощью VR/AR технологий, а не с помощью смартфона.

16% уверены, что у отечественного рынка мобильных приложений имеется потенциал для активного роста уже в ближайшем году. Однако большинство (44%) специалистов все-таки посчитали, что российская отрасль окончательно сформируется в течение 5-10 лет.

Самым многообещающим рынком для мобильных разработчиков был назван финансовый сектор (28%). Также в топ-3 рейтинга вошли ретейл (15%) и образование (14%). Каждый десятый айтишник рассказал, что наиболее перспективной нишей считает государственную службу.

61% начинающих IT-специалистов заявили о планах развиваться именно в мобильной разработке для смартфонов. 20% из них планируют перейти на ступень middle-разработчика, 18% в перспективе видят себя руководителем группы проектов, а 12% — техническим директором IT-компании.