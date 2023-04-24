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Датские ученые обнаружили в подгузниках тысячи неизвестных вирусов

Ученые из Дании провели исследование и выяснили, что в детских подгузниках содержится 10 тысяч неизвестных вирусов. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Ученые обнаружили в подгузниках тысячи неизвестных вирусов
© globallookpress.com

«Специалисты изучили фекалии 647 здоровых датских годовалых детей. В грязных подгузниках у малышей обнаружился разнообразный набор вирусов, многие из которых еще предстоит описать науке», – говорится в сообщении СМИ.

Ученые отмечают, что 90 % вирусов, которые «находятся» в памперсе, атакуют не клетки человека, а бактерии, поэтому они не вызывают никаких заболеваний. Специалисты уверены, что кишечные вирусы каким-то образом защищают детей от хронических заболеваний.

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