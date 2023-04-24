В Китае собрались построить дома на Луне

Китайские специалисты изучат возможность строительства домов на Луне. Об этом сообщает Reuters.

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Журналисты агентства сослались на материал официального китайского медиа China Daily, согласно которому местные ученые собрались наладить строительство домов на Луне. Сообщается, что жилища на поверхности естественного спутника Земли позволят решить проблему долгосрочного проживания космонавтов.

По планам Китайского национального космического управления (CNSA), поиском ресурсов на Луне, с помощью которых можно будет наладить процесс строительства, займутся специалисты в рамках миссий «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В частности, доставленное на Луну оборудование миссии «Чанъэ-8» позволит понять, можно ли применять в космосе приборы для 3D-печати.

«Если мы хотим оставаться на Луне долгое время, нам нужно установить станции, используя локальные материалы», — заявил ученый CNSA Ву Вейрен.

Старт миссии «Чанъэ-8» запланирован на 2028 год, Пекин намерен отправить первого человека на Луну в 2030 году.