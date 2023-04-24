Определен возраст таинственных мегалитов в зоне Гедео в Эфиопии

Ученые определили возраст таинственных мегалитов в зоне Гедео в Эфиопии
Обнаруженные в зоне Гедео в Эфиопии мегалиты гораздо старше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщили археологи из Государственного исторического общества Северной Дакоты и Университета Гавасса в США.
Отметим, на этом месте находится более десяти мегалитов – это стелы, курганы и дольмены, некоторые из которых почти полностью разрушены. На сохранившихся памятниках можно увидеть надписи и даже вычерченные лица.
Изначально считалось, что этим памятникам 850 лет, но радиоуглеродное датирование показало, что стелы в Сакаро-Содо намного старше и датируются первым веком нашей эры, пишет Solenka.info.