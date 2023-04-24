Определен возраст таинственных мегалитов в зоне Гедео в Эфиопии

Обнаруженные в зоне Гедео в Эфиопии мегалиты гораздо старше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщили археологи из Государственного исторического общества Северной Дакоты и Университета Гавасса в США.

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Отметим, на этом месте находится более десяти мегалитов – это стелы, курганы и дольмены, некоторые из которых почти полностью разрушены. На сохранившихся памятниках можно увидеть надписи и даже вычерченные лица.