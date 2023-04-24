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Звезда, потерянная 2000 лет назад, найдена Французскими учёными

Гиппарх, древнегреческий астроном, который жил около 129 года до н.э., считается создателем самой старой из звёздных карт. К сожалению, информация о ней была только в древних манускриптах. Но позже французские эксперты из Национального центра научных исследований Франции смогли найти настоящую карту.

Ученые нашли утерянную 2000 лет назад карту звездного неба
© FBM.ru

В Египте была найдена пергаментная звёздная карта, созданная Гиппархом. Находка была обнаружена в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Учёные утверждают, что она была утеряна из-за приложенного к ней христианского документа. Карту нашли совершенно случайно. Открытие совершил Джейми Клэр, студент Университета Глазго. Его учителем был библейский учёный Питер Уильямс. Клэр изучал христианский текст в Кембриджском университете в 2012 году и заметил, что отрывок был на греческом языке, который часто приписывали знаменитому астроному Эратосфену.

Исследования проводились долгие годы, поэтому только в 2017 году мультиспектральное сканирование документа показало 9 страниц с переписанным текстом. Ранее это не вызывало особого интереса, так как со старых пергаментов, которые дорого стоили, соскабливали тексты, чтобы использовать их повторно.

Но Уильямс проявил интерес и просмотрел документы, после чего заметил, что там есть какие-то странные цифры. Тогда он обратился к историкам из CNRS. После детального анализа артефакта они получили координаты звёзд.

Автора координат не удалось определить, но известно, что Гиппарх работал между 162 и 127 годами до нашей эры над каталогом звёзд западного неба. Координаты совпадают с теми, что предполагались для 129 года до нашей эры – тому времени, когда жив был сам Гиппарх. Также координаты совпали с сохранившейся работой астронома в том же монастыре.

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