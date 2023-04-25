Курганцу возместили двукратную стоимость ноутбука после плохого ремонта

«Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 138 356 рублей в счет двукратной стоимости ноутбука, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 74 178 рублей штрафа. Ему также необходимо оплатить судебные расходы в размере 11 200 рублей. В бюджет муниципального образования город Курган ответчик обязан уплатить госпошлину в размере 3 967,12 рублей», — написано в материалах дела на сайте курганского горсуда.