$81.27-0.2189.46+0.11

Курганцу возместили двукратную стоимость ноутбука после плохого ремонта

Курганец в суде добился выплаты в размере двукратной стоимости ноутбука после того, как технику сломал сотрудник сервисного центра. Между истцом и ответчиком был заключен договор о сервисном обслуживании. В компании обязались произвести работы по чистке кулера, указано в судебных документах.

Курганцу возместили двукратную стоимость ноутбука после плохого ремонта
© depositphotos.com

«Суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 138 356 рублей в счет двукратной стоимости ноутбука, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда и 74 178 рублей штрафа. Ему также необходимо оплатить судебные расходы в размере 11 200 рублей. В бюджет муниципального образования город Курган ответчик обязан уплатить госпошлину в размере 3 967,12 рублей», — написано в материалах дела на сайте курганского горсуда.

В рамках слушаний ответчик сообщил, что при разборке ноутбука была повреждена деталь, которая в сервисном центре отсутствовала. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что техника ремонту не подлежит.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий