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Партия смартфонов OnePlus Ace2 Yuanshen в стиле Genshin Impact полностью распродана

Лимитированный смартфон OnePlus Ace 2 Yuanshen по мотивам Genshin Impact стал хитом и оказался полностью распродан в Китае. Об этом сообщает портал My Drivers.

Партия смартфонов OnePlus в стиле Genshin Impact полностью распродана
© Газета.ru

OnePlus Ace 2 Yuanshen посвящен персонажу Сян Лин из популярной игры. Он получил красную заднюю панель с отделкой под кожу, а также несколько тематических аксессуаров в комплекте, включая брендированную металлическую коробку, в которую упаковано устройство. Стоимость смартфона составила $538 (около 43,7 тыс. руб.), что не помешало фанатам раскупить всю первую партию в первый же день продаж. Ожидается, что вторая партия гаджета поступит в магазины только 28 апреля.

Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,74 дюйма, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Тройной блок камер представлен датчиками на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Емкость аккумулятора устройства составила 5000 мАч.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что cпециализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по мотивам популярных видеоигр компания Dragon & POP Studio анонсировала статуэтку в виде героини Genshin Impact Яэ Мико.

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