Партия смартфонов OnePlus в стиле Genshin Impact полностью распродана

OnePlus Ace 2 Yuanshen посвящен персонажу Сян Лин из популярной игры. Он получил красную заднюю панель с отделкой под кожу, а также несколько тематических аксессуаров в комплекте, включая брендированную металлическую коробку, в которую упаковано устройство. Стоимость смартфона составила $538 (около 43,7 тыс. руб.), что не помешало фанатам раскупить всю первую партию в первый же день продаж. Ожидается, что вторая партия гаджета поступит в магазины только 28 апреля.