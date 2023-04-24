Россия и Китай обменялись образцами лунного грунта

В 2022 и 2023 годах Россия и КНР при содействии Российской академии наук обменялись образцами лунного грунта, который ученые получили в ходе посадочных миссий «Луна-16» и «Чанъэ-5», сообщает Telegram-канал Российской академии наук.

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Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-16»приземлилась в Море Изобилия на видимой стороне Луны 20 сентября 1970 года. Обратно на Землю был доставлен 101 грамм грунта, что стало первой в мире автоматическая доставка образцов вещества с другого объекта Солнечной системы. Анализ этих образцов сыграл важную роль в уточнении возраста Луны (4,5 млрд лет) и понимании механизмов ее образования. Всего в ходе советской лунной программы было реализовано три возврата грунта из разных областей Луны. Последний — с помощью АМС «Луна-24» в 1976 году.

Российский государстваенный архив научно-технической документации

Запущенная 23 ноября 2020 году китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» стала первой автоматической станцией после советских миссий, которой удалось доставить на Землю вещество с Луны. Его масса составила 1731 грамм, образцы грунта были взяты из Океана Бурь.

«Чанъэ-5» прилунился на базальтовом плато, возраст которого составляет около 2 млрд лет. Это примерно вдвое меньше возраста самой Луны. Поэтому образцы грунта с этого плато гораздо моложе образцов, которые ранее отбирались на других лунных территориях.

В 2022-2023 годах в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта.