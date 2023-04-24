Китай протестировал сверхбыстрый интернет со скоростью 300 Гбит/с

С развёртыванием технологии 5G по всему миру исследователи уже приступили к разработке следующего поколения беспроводных сетей – 6G.

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Ожидается, что 6G принесет ещё больше улучшений в скорости, задержке, спектре, искусственном интеллекте, безопасности и энергоэффективности. Недавно стало известно, что Китай тестирует сверхбыстрый беспроводной интернет со скоростью загрузки до 300 Гбит/с.

В связи с этим администрация президента Байдена в США встретилась с представителями отрасли, чтобы обсудить следующее поколение беспроводной связи.

Выяснилось, что Соединённые Штаты опасаются отставания в этой области и хотят участвовать в создании стандартов для 6G. Китай уже добился успешной беспроводной передачи данных на частотах терагерц (ТГц) со скоростью 100 Гбит/с. Для сравнения, в США отличным считается 5G-сигнал со скоростью 1 Гбит/с.