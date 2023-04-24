$81.49-0.1389.35-0.11

Россияне смогут наблюдать полутеневое затмение Луны 5 мая

5 мая произойдет полутеневое затмение Луны, которое смогут наблюдать жители большей части России. Об этом в пресс-службе Московского планетария сообщили в ТАСС.

Россияне смогут наблюдать полутеневое затмение Луны
© Москва 24

Во время полутеневого затмения Луна проходит через полутень Земли. В этот день Луна пройдет через ее южную часть, находясь в созвездии Весы.

"В пятницу, 5 мая 2023 года, с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли. Произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет видно на большей части территории России, кроме Таймыра и Чукотки", – сообщили специалисты планетария.

В пресс-службе отметили, что затмение продлится 4 часа 17 минут. А максимальное погружение Луны в полутень наступит в 20:23 по московскому времени. Причем наблюдать за затмением получится в ясную погоду, уточнили специалисты.

Полутеневое затмение Луны также можно будет увидеть из Антарктиды, некоторой части Азии, из Южной и Восточной Европы, Австралии и Африки. Ученые также отметили, что москвичам может быть затруднительно увидеть момент затмения из-за домов и деревьев.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на Земле. Ее интенсивность достигла уровня G4 (очень сильная).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий