Китай представил полную карту Марса

Китай представил первую собственную карту всей поверхности Марса, данные для которой были собраны миссией «Тяньвэнь-1». Об этом пишет РИА Новости.

На карте, изображение которой опубликовало издание, видны очертания рельефа Марса.

КНР запустили к Марсу миссию «Тяньвэнь-1» в 2020 году. В феврале 2021 года она вышла на орбиту планеты. В ее состав входили орбитальный аппарат и марсоход. Китайские издания активно публиковали материалы, получаемые научной миссией, в том числе снимки Марса.