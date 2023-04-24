Китай представил полную карту Марса
Китай представил первую собственную карту всей поверхности Марса, данные для которой были собраны миссией «Тяньвэнь-1». Об этом пишет РИА Новости.
На карте, изображение которой опубликовало издание, видны очертания рельефа Марса.
КНР запустили к Марсу миссию «Тяньвэнь-1» в 2020 году. В феврале 2021 года она вышла на орбиту планеты. В ее состав входили орбитальный аппарат и марсоход. Китайские издания активно публиковали материалы, получаемые научной миссией, в том числе снимки Марса.
В мае 2022 года стало известно, что марсоход по техническим причинам вошел в спящий режим. Ученые ожидали, что он «проснется» в декабре. Предположительно, их прогнозы о том, что «Чжужун» продолжит свою деятельность, не сбылись.