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Китай представил полную карту Марса

Китай представил первую собственную карту всей поверхности Марса, данные для которой были собраны миссией «Тяньвэнь-1». Об этом пишет РИА Новости.

Китай представил полную карту Марса
© globallookpress.com

На карте, изображение которой опубликовало издание, видны очертания рельефа Марса.

КНР запустили к Марсу миссию «Тяньвэнь-1» в 2020 году. В феврале 2021 года она вышла на орбиту планеты. В ее состав входили орбитальный аппарат и марсоход. Китайские издания активно публиковали материалы, получаемые научной миссией, в том числе снимки Марса.

В мае 2022 года стало известно, что марсоход по техническим причинам вошел в спящий режим. Ученые ожидали, что он «проснется» в декабре. Предположительно, их прогнозы о том, что «Чжужун» продолжит свою деятельность, не сбылись.

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