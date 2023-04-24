Число вызванных ошибками в работе ИИ инцидентов может вырасти вдвое

Число инцидентов, вызванных ошибками в работе искусственного интеллекта (ИИ), может вырасти в 2023 году более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник сообщил журнал Newsweek со ссылкой на данные проекта AI Incident Database.

"Мы ожидаем, что число таких инцидентов с ИИ увеличится в 2023 году более чем в два раза", - сказал основатель проекта Шон Макгрегор.

По оценкам проекта, только за первые три месяца 2023 года было зафиксировано 45 инцидентов, вызванных ошибками ИИ, для сравнения за весь прошлый год произошло 90 таких случаев.

Как отмечает журнал, под подобными инцидентами понимают такие случаи, как ДТП с участием беспилотных электромобилей или распространение нежелательной информации чат-ботами на базе искусственного интеллекта.