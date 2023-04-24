Океанологи открыли 19 тысяч ранее неизвестных подводных вулканов

Ученые из Института Скриппса (США) нанесли на карту 19 тысяч ранее неизвестных подводных вулканов. Объекты удалось обнаружить благодаря спутниковым радарам.

К настоящему времени ученые картировали не более 25% морского дна. Расположение большого количества подводных гор остается неизвестным.

Авторы новой научной работы с помощью радиолокационных спутников измерили высоту поверхности моря. Известно, что она способна колебаться из-за изменений гравитационного притяжения, связанных с топографией морского дна. Таким образом им удалось идентифицировать несколько тысяч объектов, о существовании которых ранее никто не подозревал.

Ученые отметили, что знание особенностей морского дна позволяет составить безопасный маршрут для подводных лодок. Также эти данные важны для добычи полезных ископаемых – подводные горы содержат огромное количество редкоземельных минералов.

Исследование также позволит лучше понять расположение тектонических плит планеты и геомагнитного поля. Но самое главное, по словам ученых – зная расположение подводных гор, можно составить правильные модели движения океанских течений в Мировом океане, сообщает Earth and Space Science.