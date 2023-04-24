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Океанологи открыли 19 тысяч ранее неизвестных подводных вулканов

Ученые из Института Скриппса (США) нанесли на карту 19 тысяч ранее неизвестных подводных вулканов. Объекты удалось обнаружить благодаря спутниковым радарам.

Океанологи открыли 19 тысяч ранее неизвестных подводных вулканов
© globallookpress.com

К настоящему времени ученые картировали не более 25% морского дна. Расположение большого количества подводных гор остается неизвестным.

Авторы новой научной работы с помощью радиолокационных спутников измерили высоту поверхности моря. Известно, что она способна колебаться из-за изменений гравитационного притяжения, связанных с топографией морского дна. Таким образом им удалось идентифицировать несколько тысяч объектов, о существовании которых ранее никто не подозревал.

Ученые отметили, что знание особенностей морского дна позволяет составить безопасный маршрут для подводных лодок. Также эти данные важны для добычи полезных ископаемых – подводные горы содержат огромное количество редкоземельных минералов.

Исследование также позволит лучше понять расположение тектонических плит планеты и геомагнитного поля. Но самое главное, по словам ученых – зная расположение подводных гор, можно составить правильные модели движения океанских течений в Мировом океане, сообщает Earth and Space Science.

Ранее сообщалось, что подводный вулкан обнаружили в Индийском океане. Ему присвоили название Око Саурона.

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