Названы признаки кражи домашнего интернета соседями

Снижение скорости работы домашнего интернета может свидетельствовать о том, что вашей сетью Wi-Fi пользуются соседи. Как сообщает радио Sputnik, об этом заявил эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

Специалист рассказал, что вычислить возможного вора можно из веб-интерфейса домашнего роутера. Для этого необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства и ввести логин и пароль для входа, указанные на самом роутере или на его коробке. Там представлен список устройств, которые подключены к вашему Wi-Fi — среди них можно будет найти непрошенных «гостей».