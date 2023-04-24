Названы признаки кражи домашнего интернета соседями

Россиянам рассказали, как вычислить вора домашнего Wi-Fi
Снижение скорости работы домашнего интернета может свидетельствовать о том, что вашей сетью Wi-Fi пользуются соседи. Как сообщает радио Sputnik, об этом заявил эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.
Специалист рассказал, что вычислить возможного вора можно из веб-интерфейса домашнего роутера. Для этого необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства и ввести логин и пароль для входа, указанные на самом роутере или на его коробке. Там представлен список устройств, которые подключены к вашему Wi-Fi — среди них можно будет найти непрошенных «гостей».
Защититься от кражи Wi-Fi можно заменой пароля на более сложный. При его смене все существующие соединения сбросятся. Бурхайло подчеркнул, что зачастую доступ к Wi-Fi получают из-за использования простых комбинаций — он назвал такой подход удобным, но небезопасным. Эксперт отметил, что пароль должен состоять из букв в различных регистрах, цифр и, желательно, символов.