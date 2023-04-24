Северное сияние над Москвой и Петербургом. Фото

Поздно вечером в воскресенье, 23 апреля, над центральной частью России появилось северное сияние. Необычное природное явление видели жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также некоторых областей в Белоруссии. К тому же вечером Венера максимально приблизилась к Луне и стала видна невооруженным глазом.