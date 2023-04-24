Билл Гейтс: ИИ улучшит обучение детей в ближайшие полтора года

Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, заявил, что искусственный интеллект в виде чат-ботов может значительно улучшить обучение детей в течение ближайших 18 месяцев.

По его словам, такие сервисы как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google в скором времени смогут преподавать чтение и письмо на уровне человеческого преподавателя.

В рамках ASU+GSV Summit в Сан-Диего Гейтс отметил, что современные чат-боты обладают «невероятной грамотностью в чтении и письме», что скоро позволит им помогать студентам совершенствовать свои навыки как никогда ранее.

Однако перед тем, как подобные сервисы станут полноценными наставниками, они должны лучше понимать и воспроизводить человеческий язык, чтобы мотивировать студентов, добавил Гейтс.