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Билл Гейтс: искусственный интеллект начнёт учить детей читать в ближайшие полтора года

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Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, заявил, что искусственный интеллект в виде чат-ботов может значительно улучшить обучение детей в течение ближайших 18 месяцев.

Билл Гейтс: ИИ улучшит обучение детей в ближайшие полтора года
© globallookpress.com

По его словам, такие сервисы как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google в скором времени смогут преподавать чтение и письмо на уровне человеческого преподавателя.

В рамках ASU+GSV Summit в Сан-Диего Гейтс отметил, что современные чат-боты обладают «невероятной грамотностью в чтении и письме», что скоро позволит им помогать студентам совершенствовать свои навыки как никогда ранее.

Однако перед тем, как подобные сервисы станут полноценными наставниками, они должны лучше понимать и воспроизводить человеческий язык, чтобы мотивировать студентов, добавил Гейтс.

Гейтс также утверждает, чат-боты сначала поразят нас своей способностью помогать в чтении и предоставлять обратную связь по письменным работам. Затем они будут улучшать наши возможности в математике.

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