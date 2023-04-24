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Realme бросила вызов Samsung... по качеству съёмки Луны на смартфон

Директор по маркетингу китайского офиса Realme, Чучу Джесси, опубликовал в социальной сети Weibo снимок Луны, сделанный, возможно, на камеру смартфона Realme 11 Pro+ с 200-мегапиксельным сенсором.

Realme бросила вызов Samsung по качеству съемки Луны на смартфон
© Ferra.ru

Он поделился своим восторгом от возможности снимать Луну на смартфон и добавил хештеги #11 и #series.

Своим постом он практически напрямую намекает на то, что смартфоны из серии Realme 11 будут оснащены режимом съемки Луны. При этом судя по выложенному снимку, он минимально обработан нейросетями.

На фоне недавнего скандала, в который попал Samsung со своей линейки Galaxy S23, это будет явным преимуществом новинки от Realme.

Отметим также, что ранее данная функция была доступна только в флагманских моделях, однако благодаря улучшениям оптики и матриц, сейчас она стала доступна и в более доступных смартфонах.

Пока неизвестно, когда именно новые смартфоны линейки Realme 11 появятся на рынке.

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