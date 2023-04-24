Российские ученые нашли быстрый метод диагностики рака

Ученые Томского политеха разработали радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеция-99m. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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Помимо этого, в составе препарата имеются молекулы особого белка.

— Использованный белок чувствителен к простат-специфическому мембранному антигену — особому протеину на поверхности клеток рака простаты. Белок обнаруживает в организме этот фермент, а изотоп работает как сигнальный маячок, указывая расположение опухоли на сканере, — рассказал руководитель проекта, инженер центра «Онкотераностика» Томского политеха, старший научный сотрудник отделения радионуклидной терапии и диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Роман Зельчан.

Как сообщает сайт вуза, препарат дешевле аналогов и проще в изготовлении, а его применение позволит своевременно оказывать помощь большему числу пациентов.