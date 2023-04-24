На дне Тихого океана обнаружили источник смертельной опасности

LIFE: опасная для человечества находка была найдена на дне океана в Чилийском желобе
Мировой океан содержит в себе источник смертельной опасности для человечества, который почти невозможно уничтожить, пишет life.ru.
Атакамскую впадину в России называют Чилийским жёлобом. Речь идет об углублении в Тихом океане вдоль западного побережья Южной Америки.
Шведские ученые погрузили туда современное оборудование. В результате из пяти разных мест на 7–8 километров они подняли большое количество образцов донных отложений.
В каждом из образцов были опасные вещества — полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их в свое время использовали в трансформаторах или в конденсаторах.
При попадании в организм человека они сильно подавляют иммунитет. Этому даже дан термин - "химический СПИД". Также они провоцируют онкологию.
По словам экспертов, приблизительно 60% всех произведённых в мире этих веществ попало в Мировой океан. И они почти не расщепляются.