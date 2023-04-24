На дне Тихого океана обнаружили источник смертельной опасности

Мировой океан содержит в себе источник смертельной опасности для человечества, который почти невозможно уничтожить, пишет life.ru.

Атакамскую впадину в России называют Чилийским жёлобом. Речь идет об углублении в Тихом океане вдоль западного побережья Южной Америки.

Шведские ученые погрузили туда современное оборудование. В результате из пяти разных мест на 7–8 километров они подняли большое количество образцов донных отложений.

В каждом из образцов были опасные вещества — полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их в свое время использовали в трансформаторах или в конденсаторах.

При попадании в организм человека они сильно подавляют иммунитет. Этому даже дан термин - "химический СПИД". Также они провоцируют онкологию.