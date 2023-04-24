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LIFE: опасная для человечества находка была найдена на дне океана в Чилийском желобе

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Мировой океан содержит в себе источник смертельной опасности для человечества, который почти невозможно уничтожить, пишет life.ru.

На дне Тихого океана обнаружили источник смертельной опасности
© РИА Новости

Атакамскую впадину в России называют Чилийским жёлобом. Речь идет об углублении в Тихом океане вдоль западного побережья Южной Америки.

Шведские ученые погрузили туда современное оборудование. В результате из пяти разных мест на 7–8 километров они подняли большое количество образцов донных отложений.

В каждом из образцов были опасные вещества — полихлорированные дифенилы (ПХБ). Их в свое время использовали в трансформаторах или в конденсаторах.

Ученые впервые с 1979 года открыли новый «богатый нейтронами» изотоп урана

При попадании в организм человека они сильно подавляют иммунитет. Этому даже дан термин - "химический СПИД". Также они провоцируют онкологию.

По словам экспертов, приблизительно 60% всех произведённых в мире этих веществ попало в Мировой океан. И они почти не расщепляются.

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