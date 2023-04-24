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Жители Земли в начале мая увидят пик метеорного потока эта-Аквариды

Активность метеорного потока эта-Аквариды (майские Аквариды) достигнет максимума в ночь на 6 мая. Астрономы ожидают до 50 "падающих звезд" в час, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Жители Земли увидят пик метеорного потока эта-Аквариды
© Unsplash

Майский звездопад из созвездия Водолей наблюдается с 15 апреля по 27 мая. Помимо пиковой активности в одну из ночей, астрономы отмечают так называемый широкий максимум - период, когда в небе можно наблюдать 30 и более вспышек в час. Он продлится с 3 по 10 мая.

"Пик активности <…> [потока эта-Аквариды] произойдет в ночь с 5 на 6 мая. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час", - сказали в планетарии.

Источником метеоров - вспышек от сгорающих в атмосфере небольших небесных тел - является пылевой след от кометы Галлея. Земля проходит сквозь него дважды в год - весной и осенью. В апреле-мае жители планеты наблюдают звездопад эта-Аквариды, а в октябре - Ориониды. Оба потока характерны яркими и длинными следами, которые метеоры оставляют на ночном небе.

"Радиант майских Акварид находится в созвездии Водолея и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом. <…> Условия наблюдения потока в этом году - неблагоприятные, так как пик происходит в полнолуние (5.05.2023). Полная Луна существенно помешает наблюдению метеоров", - уточнили астрономы.

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