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Названы признаки кражи домашнего интернета соседями

Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло назвал признаки того, что соседи подключаются к вашему Wi-Fi-роутеру и воруют интернет. Неожиданное снижение скорости работы подключенных устройств может указывать на появление в домашней сети неизвестных потребителей и кражу интернета, уточнил специалист в интервью радио Sputnik.

Названы признаки кражи домашнего интернета соседями
© globallookpress.com

«Если раньше по телевизору, который подключен к роутеру, вы смотрели фильмы в HD-качестве и не возникало проблем, а потом вдруг начала тормозить картинка, возможно, к вашему роутеру кто-то подсоединил другие устройства, о которых вы не знаете», — предположил Бурхайло.

Эксперт отметил, что воровать трафик могут соседи, живущие за стеной. Если имеются такие подозрения, то необходимо заглянуть в веб-интерфейс устройства.

Бурхайло объяснил, что у современного роутера, как правило, есть приложение для смартфона, где также указан тип подключенных устройств — телевизор, смартфон, планшет и так далее. А для того, чтобы заблокировать нежелательный доступ к вашему Wi-Fi-сигналу, нужно установить на роутер более сложный пароль, посоветовал эксперт.

30 марта эксперт Денис Кусков рассказал, как определить, что кто-то ворует ваш интернет. Так, по словам специалиста, сначала необходимо удостовериться, что проблема не в самом роутере, так как зачастую плохой сигнал может быть связан с тем, что маршрутизатор режет скорость.

Но при использовании вашего интернета другими людьми скорость будет снижаться в зависимости от того, сколько устройств подключено к роутеру. В первую очередь он посоветовал отключить все собственные устройства от Wi-Fi, после чего проверить индикатор на роутере.

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