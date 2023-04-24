В России упали продажи ноутбуков

Продажи ноутбуков в России за первый квартал 2023 года упали на 20 процентов в натуральном выражении — до 812 тысяч устройств. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в деньгах падение составило 33 процента год к году — до 45,5 миллиардов рублей. В Holodilnik.ru рассказали, что больше всего упали продажи у ушедших брендов — именно HP (на 74 процента), Acer (на 62 процента), Asus (на 67 процентов), Dell (на 75 процентов), Apple (на 34 процента) и других.

Однако наибольший рост продаж продемонстрировали китайские устройства — Haier (на 23 процента), ThundeRobot (более 100 процентов), Chuwi (более 100 процентов) и тайваньский Gigabyte (на 42 процента).