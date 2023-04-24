Ученые развеяли миф о сострадательности крайних альтруистов

Психологи из Джорджтаунского университета составили карту психики крайних альтруистов (доноров органов и костного мозга, спасателей и волонтеров) и выяснили, что они действуют, не ожидая награды и не считают себя важными людьми. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили, что альтруисты были чрезвычайно щедрыми людьми и отличались от типичных взрослых своей бескорыстностью. В остальных отношениях они не отличались от большинства людей. Альтруисты не были более приятны или добросовестны. Кроме того, они даже не были более сострадательны, чем люди в среднем. Судя по всему, они просто высоко ценили благополучие незнакомцев и сообществ в целом. Также они имели низкое чувство собственной важности и не выказывали желания использовать, эксплуатировать или вредить другим ради собственной выгоды.