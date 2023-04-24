На Земле началась мощная магнитная буря

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли, к настоящему моменту поднялась до уровня G3 из пятибальной шкалы, где G5 является экстремально сильным, а G1 — слабым. Во времени уровня G3 предполагается, что на Земле могут быть серьезные помехи в связи, а также фиксироваться ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем, а также возможны "закипания" масляных трансформаторов. Для аппаратов в космосе может потребоваться коррекция в ориентации.