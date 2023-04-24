$81.49-0.1389.35-0.11
51 минуту назад

Учёный назвал искусственный интеллект угрозой для демократических стран

Ferra.ruиещё 1

Израильский историк Юваль Ной Харари предупредил, что развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для демократических стран.

Харари назвал ИИ угрозой для демократических стран
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам учёного, ИИ может вызвать сомнение в господстве человека на Земле и начать автономную работу, создавая уникальный контент.

Харари также заявил, что демократии находятся в большей опасности, чем авторитарные режимы, т.к. они основаны на общественном диалоге. Если искусственный интеллект возьмёт на себя роль участника диалога, это может стать концом демократии, по его мнению.

Это мнение согласуется с предупреждением американского предпринимателя Илона Маска о возможном влиянии ИИ на выборы президента США в 2024 году. Маск призывает к надлежащему надзору над развитием данной технологии, представляющей, по его мнению, реальную угрозу для будущего человечества.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий