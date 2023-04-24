Харари назвал ИИ угрозой для демократических стран

Израильский историк Юваль Ной Харари предупредил, что развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для демократических стран.

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По словам учёного, ИИ может вызвать сомнение в господстве человека на Земле и начать автономную работу, создавая уникальный контент.

Харари также заявил, что демократии находятся в большей опасности, чем авторитарные режимы, т.к. они основаны на общественном диалоге. Если искусственный интеллект возьмёт на себя роль участника диалога, это может стать концом демократии, по его мнению.