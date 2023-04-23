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Протестирована универсальная вакцина от гриппа

Команда ученых из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США успешно протестировала новую универсальную вакцину против многих штаммов гриппа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine.

Протестирована универсальная вакцина от гриппа
©  Ferra.ru

В отличие от существующих вакцин против гриппа, которые защищают только от четырех штаммов, в новой вакцине используется уникальная технология, направленная на стабильный сегмент основного белка на поверхности вируса, что позволяет получить устойчивый и длительный ответ против большого количества штаммов одновременно.

В ранних клинических испытаниях вакцина была введена 52 здоровым взрослым, у которых выработались «перекрестно реагирующие» антитела, а через год после вакцинации у испытуемых появились антитела против многих штаммов гриппа типа А.

Ученые предупреждают, что может потребоваться еще пять-десять лет разработки, прежде чем она начнет широко использоваться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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