$81.49-0.1389.35-0.11

Bloomberg: шлем смешанной реальности Apple будет работать от внешнего аккумулятора

Гарнитура смешанной реальности от Apple получит новый фирменный разъем для зарядки и будет питаться от внешнего аккумулятора. Об этом сообщает Bloomberg.

Инсайдер: VR-шлем от Apple будет работать от внешнего аккумулятора
© Газета.ru

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, гарнитура Apple будет питаться от внешнего аккумулятора, а размещать его пользователям придется в своих карманах. Благодаря такому решению шлем будет легче, чем если аккумулятор размещался бы в нем. Это, по мнению Apple, должно повысить удобство при использовании устройства. Недостатком такого решения будет торчащий из шлема провод, который будет тянуться к аккумулятору.

Гарнитура будет иметь два разъема: USB Type-C для передачи данных и новый фирменный порт для зарядки устройства. Последний будет входить в комплект поставки и получит круглый наконечник, который примагничивается к устройству. Чтобы исключить выпадение зарядки во время использования и зафиксировать ее, нужно будет провернуть порт по часовой стрелке.

Внешний аккумулятор обеспечит работу гарнитуры на протяжении около двух часов. Размеры аккумулятора будут сопоставимы с iPhone, однако его толщина будет больше.

Ожидается, что презентация первой гарнитуры смешанной реальности Apple под названием Reality Pro или Reality One состоится 5 июня в рамках конференции WWDC 2023.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple представит монитор и iMac с экранами на 32 и 42 дюйма к 2027 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий