Раскрыт дизайн складного смартфона Oppo Find N3

Утечка схемы долгожданного Oppo Find N3 раскрыла некоторые возможные детали дизайна предстоящего устройства. Согласно просочившейся схеме, Find N3 будет иметь более крупные внутренний и внешний дисплеи, чем его предшественник, эксклюзивный для Китая Find N2, и не только.

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Слухи предполагают, что Oppo Find N3 будет конкурировать с другими предстоящими складными смартфонами, такими как Huawei Mate X3, Vivo X Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 5.

Ожидается, что устройство будет иметь расположенное по центру отверстие под селфи-камеру, слайдер уведомлений на правой стороне и круглый модуль камеры с брендингом Hasselblad, микрофоном и тремя камерами.

Ожидается, что устройство будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2 и может поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

Oppo Find N3 скорее всего оснастят аккумулятором емкостью 4 805 мАч, но пока нет информации о возможности быстрой зарядки или беспроводной зарядки.