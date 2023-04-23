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Съедобное мясо рыбы теперь можно печатать на 3D-принтере

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Израильская компания Stakeholder Foods, специализирующаяся на производстве продуктов питания, успешно напечатала первый в мире аналог рыбьего мяса с помощью технологии 3D-печати.

Съедобное мясо рыбы теперь можно печатать на 3D-принтере
© Ferra.ru

Продукт был продегустирован делегацией во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время посещения производственной площадки компании. Делегация также попробовала говяжий продукт, выращенный из клеток, собранных на предприятиях компании.

Аналог рыбы был произведен с использованием био-чернил, содержащих рыбьи клетки, которые были напечатаны с помощью 3D-принтера. Технология позволяет создавать пищевые продукты, имитирующие вкус и текстуру настоящего мяса и рыбы без необходимости использования животного белка.

Ожидается, что производство таких продуктов окажет положительное влияние на окружающую среду, поскольку сократит потребность в рыболовстве и животноводстве.

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