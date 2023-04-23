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Названы марки пишущих машинок Толстого и Горького

Марки пишущих машинок Льва Толстого, Максима Горького и других русских писателей назвал «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. По его словам, известные отечественные литераторы в основном работали на машинках западных фирм.

Названы марки пишущих машинок Толстого и Горького
© Мослента

Большинство произведений Толстого были напечатаны на «Ремингтоне» его дочерью Татьяной. Писатель диктовал ей написанные им строки в одной из комнат Ясной Поляны, которую называли «ремингтонной».

«Машинку писателю подарил глава известной фирмы господин Фил Ремингтон», — сообщил Бурт.

Аналогичную марку машинок предпочитал еще один известный писатель Михаил Шолохов и поэтесса Ольга Берггольц.

Машинки «Корона» использовали Максим Горький и Демьян Бедный, Алексей Толстой и Илья Эренбург предпочитали «Ундервуд».

«У Корнея Чуковского была "Олимпия", а Константин Паустовский работал на "Континентале". Михаил Зощенко облюбовал "Рейнметалл", Юрий Казаков — "Каре", Иосиф Бродский — "Роял стандарт"», — перечислил другие любимые среди литераторов марки историк.

Ранее Бурт рассказал об обязанности владельцев печатных машинок в СССР их регистрировать.

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