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Apple готовит 32- и 42-дюймовые OLED-дисплеи

В новом отчете исследовательской компании Omdia сообщается, что Apple разрабатывает 32- и 42-дюймовые OLED-дисплеи. Это согласуется с предыдущими сообщениями о планах Apple перевести большинство своих продуктов на OLED-дисплеи.

Apple готовит 32- и 42-дюймовые OLED-дисплеи
© Ferra.ru

Однако информация отличается от предыдущих слухов о планах Apple по выпуску OLED MacBook: аналитики Omdia считают, что компания не выпустит OLED MacBook до 2026 года в виде нового MacBook Pro.

Omdia также прогнозирует, что Apple выпустит свои первые OLED-модели iPad уже в 2024 году, начиная с iPad Pro.

В настоящее время Apple продает 27-дюймовый Studio Display и 32-дюймовый Pro Display XDR, ни в одном из которых не используется Mini LED или OLED.

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