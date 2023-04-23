Ученые впервые с 1979 года открыли новый «богатый нейтронами» изотоп урана
Группа японских ученых обнаружила и синтезировала новый богатый нейтронами изотоп урана - уран-241. Это первое открытие нового богатого нейтронами изотопа урана за последние 40 лет.
Уран-241 имеет 92 протона и 149 нейтронов, и он существует всего 40 минут, прежде чем распасться на другие элементы. Различные изотопы элемента могут иметь разное количество нейтронов в ядре, и чтобы изотоп считался богатым нейтронами, он должен иметь больше нейтронов, чем обычно для данного элемента.
Исследователи создали уран-241, обстреляв образец урана-238 ядрами платины-198 на японском ускорителе RIKEN. В результате этого процесса два изотопа подверглись многонуклонному переносу, в ходе которого они обменялись нейтронами и протонами.
Команда измерила массу созданных изотопов, наблюдая за временем, которое потребовалось полученным ядрам, чтобы пройти определенное расстояние через среду. В результате эксперимента было получено 18 новых изотопов, каждый из которых содержал от 143 до 150 нейтронов.