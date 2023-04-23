Еще одно работающее на Apple предприятие освоит Вьетнам

Тайваньский производитель Quanta Computer собирается построить свой первый завод во вьетнамской провинции Нам Динь. Компания занимается производством продукции Apple на контрактной основе.

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Это предприятие станет девятым заводом Quanta с общим объемом инвестиций $120 млн. Ожидается, что площадь предприятия составит 22,5 гектара, но пока неясно, когда начнется производство.

Переезд во Вьетнам рассматривается как шаг к снижению зависимости Apple от Китая в производстве. На это компанию подталкивает отношение штатов к Поднебесной, а в прошлом – коронавирус, который испортил почти всю цепочку поставок.