Еще одно работающее на Apple предприятие освоит Вьетнам
Тайваньский производитель Quanta Computer собирается построить свой первый завод во вьетнамской провинции Нам Динь. Компания занимается производством продукции Apple на контрактной основе.
Это предприятие станет девятым заводом Quanta с общим объемом инвестиций $120 млн. Ожидается, что площадь предприятия составит 22,5 гектара, но пока неясно, когда начнется производство.
Переезд во Вьетнам рассматривается как шаг к снижению зависимости Apple от Китая в производстве. На это компанию подталкивает отношение штатов к Поднебесной, а в прошлом – коронавирус, который испортил почти всю цепочку поставок.
Интересно, что кроме Индии и Вьетнама, куда Apple планирует перенести производство некоторых своих продуктов, и уже частично перенесла, речь зашла и о производстве MacBook в Таиланде. Где уже больше года производятся Apple Watch.