$81.49-0.1389.35-0.11

Фотографии Realme 11 Pro+ с кожаной крышкой появились в сети за месяц до презентации

В сети появились фотографии смартфона Realme 11 Pro+, которые, по всей видимости, были сделаны во время рекламной фотосессии. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фотографии Realme 11 Pro+ с кожаной крышкой появились в сети за месяц до презентации
© Газета.Ru

Судя по опубликованным снимкам, Realme 11 Pro+ получит версию с задней крышкой, которая будет выполнена из экокожи. При этом дизайн смартфона будет выполнен в стиле Huawei Mate 40 Pro.

Ожидается, что смартфон получит 200-мегапикселную основную камеру, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также новый неназванный чип MediaTek Dimensity. По слухам, Realme 11 Pro+ предложит вплоть до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

Презентация Realme 11 Pro+ и других моделей линейки, 11 и 11 Pro, может пройти в мае. Более подробная информация пока не раскрывается.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий