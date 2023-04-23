Фотографии Realme 11 Pro+ с кожаной крышкой появились в сети за месяц до презентации

В сети появились фотографии смартфона Realme 11 Pro+, которые, по всей видимости, были сделаны во время рекламной фотосессии. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Судя по опубликованным снимкам, Realme 11 Pro+ получит версию с задней крышкой, которая будет выполнена из экокожи. При этом дизайн смартфона будет выполнен в стиле Huawei Mate 40 Pro.

Ожидается, что смартфон получит 200-мегапикселную основную камеру, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также новый неназванный чип MediaTek Dimensity. По слухам, Realme 11 Pro+ предложит вплоть до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.