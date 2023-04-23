Британские ученые выяснили, как легко продлить жизнь на 16 лет

Британские учёные из университета Лестера выяснили, каким образом можно продлить жизнь на 16 лет.

Как пишет «Юность Сибири» со ссылкой на Journal Communications Biology, пешая ходьба 30 минут в день может продлить жизнь на 16 лет.

Исследованию подверглись более 400 тысяч человек в возрасте от 40 лет и старше.

Выяснилось, что люди, которые постоянно практикуют быструю ходьбу, в среднем биологически на 16 лет моложе своих сверстников.

Но необходимо ограничивать себя в употреблении алкоголя и вести здоровый образ жизни.

Например, женщины, у которых несколько полезных и здоровых привычек, живут в среднем 34,4 года без каких-либо серьёзных болезней.