У побережья Африки впервые заметили редкого дельфина-альбиноса

Альбинизм — это генетическое заболевание, при котором у животных не вырабатывается пигмент меланин, придающий цвет их коже, меху, перьям и глазам. В результате животные-альбиносы имеют белый цвет и розовые глаза. Для многих животных альбинизм может значительно снизить их шансы на выживание, поэтому альбинизм остается очень редким в дикой природе и чаще встречается в зоопарках. Это связано с тем, что белые животные заметны для хищников. Но у дельфинов мало естественных врагов — это в основном косатки и крупные акулы, успех охоты которых мало зависит от цвета добычи. Поэтому обнаруженный у побережья Африки детеныш имеет высокие шансы на выживание.