Материнскую плату Asus обвинили в сожжении процессора AMD Ryzen 7 7800X3D

Пользователь Reddit недавно сообщил о самопроизвольном выходе из строя процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, который работал в режиме ожидания на материнской плате Asus ROG Strix X670-E. И возможно, в этом виновата «материнка»

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На сокете платы были обнаружены следы ожогов, а на сокете процессора - большое вздутие. Пока неясно, что стало причиной сбоя, но некоторые предполагают, что материнские платы серии Asus X670 с сокетом AM5 могут быть связаны с этой проблемой.

Это существенная проблема, учитывая, что AMD Ryzen 7 7800X3D был выпущен недавно, при этом многие называют его лучшим в мире игровым процессором с технологией 3D V-Cache.