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Раскрыты подробные характеристики складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3

В сети появились подробные характеристики складного смартфона Xiaomi Mix Fold, презентация которого ожидается только в августе 2023 года. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Раскрыты подробные характеристики складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3
© Газета.Ru

Согласно утечкам, Mix Fold 3 будет оснащен внешним 6,5-дюймовым OLED-экраном и 8,02-дюймовым внутренним дисплеем. Оба экрана получат разрешение Full HD+ и будут работать с частотой обновления 120 Гц. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем экранах будут встроены в вырез — то есть не будут спрятаны под экраном, как в Samsung Galaxy Z Fold4.

За производительность новинки будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Gen 2, а также оперативная память типа LPDDR5 и хранилище стандарта UFS 4.0. Ожидается, что максимальная модификация предложит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенного хранилища.

По слухам, Xiaomi Mix Fold 3 получит систему из четырех 50-мегапксельных камер, в разработке которых примет участие Leica. Смартфону приписывают основную камеру, как в фотофлагмане Xiaomi 13 Ultra — Sony IMX989, а также ультраширокоугольную IMX858, телеобъектив и перископ IMX858.

Также, по данным инсайдеров, смартфон получит защиту от воды, проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 и 50 Вт соответственно.

Ожидается, что Xiaomi Mix Fold 3 будет представлен 11 августа и станет эксклюзивом для рынка Китая.

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