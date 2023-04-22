Apple добавит в iOS 17 дневник. Он получит доступ туда, куда не могут «пробраться» другие приложения
По слухам, компания Apple планирует представить приложение для ведения личных дневников под названием "Jurassic" на Всемирной конференции разработчиков в июне. Дневник будет предустановливаться на iPhone под управлением iOS 17 и будет глубоко интегрирован с сервисами определения местоположения, контактами и другими функциями.
Одной из ключевых особенностей Jurassic будет способность просматривать данные, хранящиеся локально на телефоне пользователя, чтобы определить, на что похож типичный день, и давать рекомендации пользователям о том, о чем вести дневник. Он даже предложит функцию «Обнаружение людей в течение всего дня», которая будет отслеживать близость пользователя к другим людям, различая коллег по работе и друзей.
Компания планирует позиционировать приложение как инструмент для поддержания психического здоровья, ссылаясь на исследования, согласно которым регулярное ведение дневников может помочь при депрессии и тревожности.
Интеграция приложения с другими предустановленными приложениями и данными пользователя, вероятно, выделит его среди других вариантов ведения дневников на iPhone, что потенциально затруднит их конкуренцию.
Пока неясно, будет ли приложение бесплатным или за него будет взиматься абонентская плата.