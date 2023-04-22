Apple добавит в iOS 17 дневник

По слухам, компания Apple планирует представить приложение для ведения личных дневников под названием "Jurassic" на Всемирной конференции разработчиков в июне. Дневник будет предустановливаться на iPhone под управлением iOS 17 и будет глубоко интегрирован с сервисами определения местоположения, контактами и другими функциями.

Одной из ключевых особенностей Jurassic будет способность просматривать данные, хранящиеся локально на телефоне пользователя, чтобы определить, на что похож типичный день, и давать рекомендации пользователям о том, о чем вести дневник. Он даже предложит функцию «Обнаружение людей в течение всего дня», которая будет отслеживать близость пользователя к другим людям, различая коллег по работе и друзей.

Компания планирует позиционировать приложение как инструмент для поддержания психического здоровья, ссылаясь на исследования, согласно которым регулярное ведение дневников может помочь при депрессии и тревожности.

Интеграция приложения с другими предустановленными приложениями и данными пользователя, вероятно, выделит его среди других вариантов ведения дневников на iPhone, что потенциально затруднит их конкуренцию.