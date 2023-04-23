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16 минут назад

99% знаменитых аккаунтов в «Твиттере» не стали покупать верификацию

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По данным агентства From the Drafts, лишь 320 ранее верифицированных аккаунтов «Твиттера» решили заплатить за синюю галочку. При этом более 350 тыс. популярных аккаунтов отказались от новой платной верификации. Вероятно, нововведение Илона Маска всё же не понравилось многим пользователям соцсети.

99% знаменитых аккаунтов в «Твиттере» не стали покупать верификацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

20 апреля многие популярные пользователи «Твиттера» лишились галочки верификации. Всё дело в том, что отныне галочки выдаются только подписчикам сервиса Twitter Blue — она стоит $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.

Свои галочки потеряли мировые звёзды, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру и Криштиану Роналду. Однако у некоторых знаменитостей верификация сохранилась, включая баскетболиста Леброна Джеймса. Ранее он утверждал, что не станет платить $ 5 в месяц за галочку.

Ситуацию уже разъяснил Илон Маск. Оказывается, он лично оплачивает подписки некоторых знаменитостей в своей соцсети.

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