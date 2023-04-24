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Гигантские компьютеры iMac c разными типами OLED-экрана выйдут в 2027 году

К 2027 году Apple планирует перевести почти все свои модели iPad, MacBook и внешних дисплеев на OLED-экраны, сообщает исследовательская фирма Omdia.

Apple может представить 32- и 42-дюймовые OLED-дисплеи в 2027 году
© Ferra.ru

По данным последних прогнозов компании, количество мировых поставок OLED вырастет с 9,7 млн единиц в 2022 году до более 70 млн в 2028-м. Основным двигателем этого роста станут ноутбуки, однако количество OLED-планшетов также значительно увеличится в этот период.

Главным фактором предполагаемого роста, по мнению экспертов, является расширенное использование Apple OLED-дисплеев в своих устройствах. По слухам, купертиновцы начнут использовать данную технологию для iPad, начиная с новых моделей iPad Pro в 2024 году, а затем выпустят OLED MacBook Pro в 2026 году.

Apple почти полностью откажется от использования LCD и mini-LED дисплеев на мобильных устройствах к 2026 году. В отчёте также упоминается складная 20-дюймовая модель iPad Pro с OLED-экраном в этот же период.

А уже в 2027 году, вероятно, Apple начнёт использовать QD-OLED или WOLED-панели для 32- и 42-дюймовых дисплеев. Ими, предположительно, оснастят будущие модели iMac или внешние дисплеи из серии Pro Display.

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