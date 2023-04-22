Ученые объяснили, почему сокращение калорий продлевает жизнь

Сегодня есть только один единодушно признанный всеми учеными способ замедлить старение - меньше есть. Этот эффект доказан во многочисленных экспериментах на животных. О всех других гипотезах, а их несколько десятков, продолжаются споры.

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Но почему затягивание пояса увеличивает жизнь? Ответить на этот вопрос уже давно пытаются во многих ведущих лабораториях мира. Возможно, ближе всех к разгадке приблизились ученые Кельнского университета. Их статья опубликована в самом престижном журнале Nature.

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Оказалось, что потребленные нами калории работают на генетическом уровне. Как они до него добираются? Ученые утверждают: при сокращении калорий клетки начинают медленнее читать собственные гены, меньше ошибаться, и как следствие - продолжительность жизни растет. Здесь все же надо напомнить школьный курс биологии. Как известно, ген несет информацию (инструкцию), по которой в организме нарабатываются белки. Правда, не напрямую. Вначале эту инструкцию нужно копировать из ДНК в РНК с помощью специального фермента. И уже эти РНК, пройдя несколько превращений, запускают наработку долгожданных белков.

А вот теперь внимание: фермент может "ездить" по ДНК с разной скоростью. Причем с годами она растет. И этот эффект работает у всех: круглых червей, дрозофил, мышей и человека. Чем быстрее бежит фермент, тем больше при считывании информации делается ошибок, внося в копию не те генетические буквы. В результате и белки будут получаться неправильные. А поскольку именно белки выполняют в клетке всю главную работу, то из-за слишком быстрого чтения генов клетка начинает быстрее стареть и умирать.

Но на этом ученые не остановились. Они предложили способ, как затормозить, ускоряющийся с годами фермент. Дело в том, что, двигаясь по ДНК, фермент сталкивается с особыми белками-гистонами. Эти своеобразные "катушки", которые упаковывают длинные цепочки ДНК в ядро клетки.

Если гистонов много, то фермент вообще не считывает ген, а вот если их мало, то бегает по ДНК как спринтер. Оказалось, что в клетках человека и, очевидно, других организмов, с возрастом становится меньше гистонов, так что скорость мало что ограничивает.

Вывод очевиден: хочешь дольше жить, увеличивай количество гистонов. Что и было показано в экспериментах на дрозофилах и мышах , которые прожили на 10-20% дольше. Число гистонов зависит от разных условий, в которых живет клетка, в значительной степени и от питания.