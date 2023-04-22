$81.49-0.1389.35-0.11

Раскрыт секрет прочности пирамид майа

В ходе раскопок на территории Гондураса ученые-археологи выяснили, как древние индейцы майа строили сверхпрочные пирамиды.

Раскрыт секрет прочности пирамид майа
© ТАСС

Как пишет научный журнал Science Advances, майа создавали особую штукатурку. Причем состав, используемый на территории будущего Гондураса, отличался особой стойкостью. Ученые изучали его под микроскопом и с помощью рентгена.

Выяснилось, что в древнюю штукатурку добавлялся сок деревьев чукум. Такие деревья растут в Гондурасе и сейчас. Опыты современных каменщиков показали, что штукатурка с соком чукума отлично переносит влажность.

Ранее «СП» писала о том, что в Норвегии женщина нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий