Раскрыт секрет прочности пирамид майа

В ходе раскопок на территории Гондураса ученые-археологи выяснили, как древние индейцы майа строили сверхпрочные пирамиды.

Как пишет научный журнал Science Advances, майа создавали особую штукатурку. Причем состав, используемый на территории будущего Гондураса, отличался особой стойкостью. Ученые изучали его под микроскопом и с помощью рентгена.

Выяснилось, что в древнюю штукатурку добавлялся сок деревьев чукум. Такие деревья растут в Гондурасе и сейчас. Опыты современных каменщиков показали, что штукатурка с соком чукума отлично переносит влажность.