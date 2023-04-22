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18 минут назад

Эксперт Муртазин назвал самый ненадежный пароль для смартфона

Вечерняя Москваиещё 1

В современном мире оказывается не так-то просто защитить свой смартфон даже самым сложным паролем. Согласно словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, графический пароль является наименее надежным способом разблокировки экрана смартфона.

Назван самый ненадежный способ защиты смартфона
Фото: UnsplashUnsplash

В своем интервью радио Sputnik аналитик рассказал, что многие владельцы смартфонов используют однотипные графические пароли, состоящие из квадрата, треугольника, уголка, букв L или Z. При этом такие пароли очень легко подобрать, поскольку у людей воображение однотипно.

Еще одной проблемой графического пароля является оставляемые на экране следы при его вводе, которые особенно заметны, если на экране установлена защитная пленка. Муртазин рекомендует использовать более безопасные способы разблокировки, такие как ПИН-код, отпечаток пальца или распознавание лица, поскольку они оставляют на экране меньше следов, передает радио Sputnik.

Около 60 процентов россиян считают рискованным использование онлайн-банкинга, об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ. Однако такой процесс может быть безопасным для человека. Как защитить свои банковские данные от взлома, рассказали в материале «Вечерней Москвы».

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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