Маск рассказал, что будет после катастрофы Starship

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что на восстановление стартовой площадки после взрыва космического корабля Starship уйдет порядка двух месяцев.

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», – написал Маск в Twitter в ответ на вопросы пользователей.

По словам Маска, в основание стартового стола планируется установить стальную плиту, так как бетон не выдержал нагрузок при запуске корабля.

Полет Starship состоялся 20 апреля и закончился подрывом ракеты на высоте порядка 38 километров после выхода из строя части ее двигателей.