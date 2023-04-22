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Маск рассказал, что будет после катастрофы Starship

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Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что на восстановление стартовой площадки после взрыва космического корабля Starship уйдет порядка двух месяцев.

Маск рассказал, что будет после катастрофы Starship
© ТАСС

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», – написал Маск в Twitter в ответ на вопросы пользователей.

По словам Маска, в основание стартового стола планируется установить стальную плиту, так как бетон не выдержал нагрузок при запуске корабля.

Полет Starship состоялся 20 апреля и закончился подрывом ракеты на высоте порядка 38 километров после выхода из строя части ее двигателей.

Ранее «СП» писала о том, что в компании SpaceX рассказали о вынужденном взрыве ракеты Starship.

Не только ракеты: чем еще знаменит Илон Маск

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